Trova in giardino pezzi di würstel con i chiodi: «Avrebbero potuto uccidere il mio cane»

Otto pezzi di würstel farciti con chiodi, è quanto ha trovato domenica mattina Andrea nel giardino di casa sua a Inveruno. Le fotografie dei pericolosi bocconi che avrebbero potuto uccidergli – o quantomeno ferire gravemente — il suo cane sono state pubblicate sul gruppo Facebook «Sei di Inveruno se».

«Ho trovato in giardino otto pezzi di würstel con dentro i chiodi. La domanda che mi faccio è perché? Perché agire in questo modo? Il cane dà fastidio abbaiando? Siamo nel 2017, abbiamo un campanello: suonalo e lamentati, mi sembra così facile. Mi sembra talmente un gesto stupido che davvero non riesco a capire». Fortunatamente non è successo nulla di grave: «Il cane sta bene», ha precisato Andrea che ha voluto avvertire i suoi compaesani. Il fatto — stando a quanto riferito dall'autore delle foto — è stato segnalato alle forze dell'ordine.