Inseguimento a Legnano, fugge dai carabinieri e sfonda un cancello con l'auto: arrestato

Per cinque, sei chilometri è fuggito a tutta velocità sulla propria auto. Poi, dopo essere entrato in una via "cieca", ha sfondato un cancello con la sua stessa macchina, per cercare di guadagnarsi la fuga. Quindi, ormai in trappola, si è scagliato contro i carabinieri, che alla fine hanno avuto la meglio. Il tutto, sotto gli occhi - increduli - di decine e decine di cittadini che hanno assistito alla scena da film.

Inseguimento a Legnano: arrestato un uomo

Folle inseguimento martedì sera tra Busto Arsizio e Legnano, teatro di una vera e propria caccia all'uomo portata avanti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Busto. Le strade del fuggitivo - un cittadino nordafricano di ventotto anni con precedenti - e quelle dei militari si sono incrociate proprio nella città del Varesotto, dove il ventottenne è scappato all'alt a bordo di una Fiat Stilo, poi risultata intestata a una donna di Cremona.

La corsa del ragazzo - che ha attraversato a velocità sostenuta tutte le strade del quartiere San Martino di Legnano - si è interrotta quando lui stesso si è infilato in una strada senza uscita, dove è presente un cantiere edile. Senza vie di fuga, il giovane non si è arreso e in auto si è lanciato contro il cancello e la ringhiera del cantiere, riuscendo a sfondarli. Con l'auto danneggiata e il percorso sbarrato, il ventottenne è sceso dall'auto e ha cercato di scavalcare un vicino muretto prima di essere raggiunto dai carabinieri, ormai presenti in numero massiccio. Non contento, il fuggitivo ha aggredito violentemente uno dei militari, che alla fine sono stati costretti a bloccarlo con la forza.

Inseguimento a Legnano, folle corsa ma niente spari

Per lui, a quel punto, sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il carabiniere ferito, invece, è finito all'ospedale di Legnano, dove gli è stata medicata una contusione alla mano destra. A giustificare la fuga del ventottenne, secondo quanto ricostruito dai militari, il fatto che guidasse senza patente un'auto - poi sequestrata - non coperta da assicurazione.

L'inseguimento, prolungato e spettacolare, ha allarmato i cittadini di Legnano, che hanno riferito - soprattutto sui gruppo social cittadini - di aver sentito diversi colpi di pistola. Gli stessi carabinieri di Busto, però, smentiscono di aver aperto il fuoco durante la corsa, che ha poi dato i suoi frutti. Il ventottenne, trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, sarà processato per direttissima.