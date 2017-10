Cerca di travolgere un agente della locale con un'auto rubata: preso dopo un inseguimento

Ha tentato di investire un agente della polizia locale con un'auto rubata, poi è scappato cercando di far perdere le proprie tracce. Per lui, 59enne già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette; stessa sorte per il ragazzo incensurato che si trovava sul sedile del passeggero. È successo nella mattinata di mercoledì 11 ottobre tra Busto Arsizio e Legnano, tra le province di Varese e Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 12.30 quando, a Busto Arsizio, i "ghisa" hanno tentato di fermare un'automobile rubata. Il conducente non ha rispettato l'alt, anzi: ha spinto a tavoletta sull'acceleratore cercando di travolgere il vigile, poi è scappato. È iniziato un inseguimento, terminato a Legnano.

Nel comune milanese il malvivente è stato fermato dopo un breve inseguimento da una volante del 113. A bordo del veicolo, risultato rubato a Milano nel 2015, c'era il 59enne e un ragazzo incensurato. Nella giornata di giovedì saranno giudicati per direttissima dal tribunale di Busto Arsizio.