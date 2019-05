Incidente a Villa Cortese, ciclista travolto da un'auto: gravissimo uomo di 69 anni

Un ciclista di 69 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano dopo essere travolto da un'auto a Villa Cortese nella mattinata di lunedì 13 maggio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 in via Alcide de Gasperi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica: il 69enne è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero critiche; meno gravi, invece, i traumi riportati dal 38enne, trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Villa Cortese.