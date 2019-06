Incidente a Magnago, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 60enne

È stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano il motociclista di 60 anni che nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno è rimasto coinvolto in un incidente in via Pablo Neruda a Magnago, hinterland Nord-Ovest di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 17.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, ma sembra che il 60enne sia rovinato al suolo dopo un impatto con un'automobile. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica; l'uomo è stato stabilizzato dai sanitari della Croce Azzurra di Busto Garolfo e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso di Legnano. Le sue condizioni sono gravi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Magnago.