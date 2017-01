Travolta da un suv mentre attraversa sulle strisce pedonali: 67enne in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Legnano la donna di 67 anni travolta da un Suv in via San Carlo a Cerro Maggiore. L'incidente nella mattinata di mercoledì: intorno alle 10.40, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le condizioni della 67enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Una volta stabilizzata i sanitari l'hanno accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sarebbero disperate.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Secondo quanto trapelato l'anziana sarebbe stata travolta da un suv mentre stava attraversando sulle strisce pedonali via San Carlo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.