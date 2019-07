Incidente a Busto, schianto tra un'Audi e un camion: giovane intrappolato tra le lamiere

Prima lo schianto contro un camion, poi le sirene del 118 e dei vigili del fuoco. Infine è stato liberato dalle lamiere contorte della sua Audi e accompagnato al pronto soccorso. Incidente sulla strada provinciale 128 a Busto Garolfo nella mattinata di mercoledì 17 luglio, vittima dell'incidente un ragazzo di 22 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 8 sul ponte nei pressi del Canale Villoresi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del giovane sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo, fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice verde.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi.