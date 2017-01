Legnano, autobus si schianta contro un muro e un semaforo: autista ferito e traffico in tilt

Un pullman della Movibus si è schiantato contro un semaforo di corso Italia a Legnano, durante. L'incidente intorno alle 10.30 di venerdì, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del pullman a causa di un malore. Durante la carambola l'autobus ha travolto anche due automobili. Il 46enne è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona è stato chiuso al traffico corso Italia, il traffico è stato deviato sulle vie limitrofe.