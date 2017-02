Incendio nella notte a Legnano, evacuata l'intera palazzina: sette appartamenti inagibili

Tanta paura e sette inagibili. È il bilancio di un incendio divampato nella notte tra mecoledì e giovedì in via Mentana a Legnano. Le fiamme sono divampate intorno alla 1 di notte, ancora ignote le cause.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato tutta notte per spegnere il rogo che ha distrutto quasi tutto il tetto della palazzina. L'edificio è stato evacuato e non ci sono stati né feriti né intossicati, secondo quanto riferito con una nota dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto scatenare le fiamme. Sul caso sono in corso indagini.

Video embed LegnanoNews