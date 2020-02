Incendio a Cantalupo, furgone avvolto e distrutto dalle fiamme: pompieri al lavoro

Un furgone è stato avvolto e distrutto dalle fiamme in via Dei Paoli a Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

L'incendio è divampato intorno alle 17.20, come riportato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non si registrano né persone ferite né intossicate. Le fiamme, che hanno alzato un'alta colonna di fumo nero, sono state domate dai pompieri del distaccamento di Legnano intervenuti sul posto con un'autopompa.