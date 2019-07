Tenta di rubare un'auto: fermato nel cuore della notte da un carabiniere libero dal servizio

Ha visto un uomo che stava cercando di rubare una Bmw. E lo ha fermato. È successo nella notte tra venerdì e sabato 27 luglio in via Pietro Micca a Legnano: in manette un peruviano di 36 anni, arrestato da un carabiniere libero dal servizio della stazione di Busto Garolfo.

Tutto è accaduto intorno alle 3, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il ladro aveva attirato l'attenzione del militare mentre stava forzando la portiera dell'auto e quando si è avvicinato per fermarlo, dopo aver chiamato i rinforzi, lui era già riuscito ad aprire la portiera e ad entrare nell'abitacolo.

È nata una breve colluttazione, terminata con l'arrivo dei militari del nucleo radiomobile e l'arresto del 36enne con l'accusa di tentato furto.