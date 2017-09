Guida senza patente e finge di essere un profugo: scatta la maximulta da 5mila euro

Una multa da cinquemila euro e una denuncia per contraffazione di documenti. È il risultato di un controllo della polizia locale di Legnano, nei guai un automobilista di 30 anni: migrante regolarmente in Italia che si era finto profugo.

L'uomo, nel pomeriggio di martedì 5 settembre, è stato fermato dagli agenti della polizia locale in Corso Garibaldi a Legnano mentre era alla guida di una automobile. Quando gli hanno chiesto "patente e libretto" l'uomo ha fornito un documento di guida siriano asserendo di essere in possesso dello status di rifugiato politico. Sono scattati ulteriori accertamenti, oltre a una verifica all'ufficio falsi della polizia di frontiera di Malpensa. Risultato? Il documento era contraffatto: l'uomo, in regola con il permesso di soggiorno, non aveva la patente.

Non solo. Sempre nella giornata di martedì gli agenti della locale hanno sequestrato un ciclomotore con numero di telaio abraso; motorino che dopo gli accertamenti è risultato rubato. Il conducente del mezzo, un cittadino pachistano di 32 anni, è stato denunciato per ricettazione.

Sempre martedì i "ghisa" hanno sorpreso due giovani graffitari mentre stavano imbrattando alcune recinzioni di via Abruzzi (quartiere San Paolo) con delle "tag": le loro firme. I giovanissimi, sorpresi dai "falchi", sono stati accompagnati al comando dove sono stati convocati anche i genitori. Epilogo? Una multa salata.