Fiumi di superalcolici alla festa privata in discoteca: intervengono i carabinieri

Irruzione dei carabinieri durante una festa privata che si è tenuta a Legnano all'interno di una discoteca in via Edison, affittata per l'occasione da una società esterna ed estranea alla gestione del locale.

I militari si sono recati sul posto insieme alla polizia locale perché qualche settimana fa, dopo un'analoga festa, sei o sette ragazzi erano finiti in ospedale per l'abuso di sostanze alcoliche. Gli uomini in divisa hanno rilevato varie anomalie e sequestrato numerosi superalcolici. I militari hanno poi denunciato due 15enni (un senegalese ed un italiano) per spaccio di marijuana.

A questo genere di feste partecipano di solito 1.500 - 2.000 persone.