Mezzo chilo di eroina in auto pronta per finire in un altro boschetto della droga: due arresti

Oltre mezzo chilo di eroina nascosta in auto: per questo motivo sono stati arrestati due uomini albanesi di 34 e 48 anni. A fermarli, durante un controllo di routine in via Gerenzano, a Rescaldina (Milano) davanti al parco del Bosco del Rugareto, sono stati i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Nella serata di domenica, attorno alle 20.30, i militari hanno notato i due a bordo di una Ford C Max. Quando la coppia ha notato la pattuglia ha provato a scappare ma è stata bloccata. L'eroina, 530 grammi, era nascosta nella portiera lato passeggero.

I due protagonisti, pregiudicati, sono stati rinchiusi nel carcere di Busto Arsizio.

L'eroina sequestrata