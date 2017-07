Legnano, usa il figlio di nove mesi per chiedere l’elemosina in strada: madre denunciata

Una donna, nigeriana e senza fissa dimora, è stata denunciata dalla polizia locale di Legnano con l’accusa di “impiego di minori nell’accattonaggio”.

La madre è stata fermata nel pomeriggio di lunedì mentre chiedeva l’elemosina in via per Castellanza. Con lei, hanno accertato i vigili, c’era il figlioletto di soli nove mesi, che se ne stava tranquillo in braccio alla donna impegnata nell’accattonaggio.

Il minore, preso in custodia dagli agenti, è stato accompagnato all’ospedale di Legnano, dove i medici hanno escluso segni di maltrattamento.

Gli stessi ghisa, dopo aver identificato la nigeriana, hanno accertato che la donna non aveva un’abitazione e l’hanno accompagnata assieme al figlioletto in una struttura protetta in provincia di Pavia.