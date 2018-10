Legnano, ragazzo di 17 anni prende pasticca di ecstasy in discoteca e si sente male: è grave

Avrebbe preso la pasticca mentre si trovava nel locale. Poi, ancora all'interno, sarebbe collassato in preda alle convulsioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Un ragazzino di diciassette anni, della provincia di Varese, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dopo aver preso una dose di Mdma, l'ecstasy, in una discoteca di Legnano nella notte tra sabato e domenica. A dare l'allarme, dopo che il ragazzino si è accasciato al suolo, sono stati i presenti che hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Il 17enne, stando a quanto appreso, è in condizioni gravi all'ospedale Circolo di Varese, ma è stabile e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per capire chi gli abbia venduto la droga.