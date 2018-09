Milano, cinque chili di droga nel furgone per i disabili: arrestato "impiegato" di una coop

In quella cooperativa ci era finito per scontare una condanna, "guadagnata" per droga. Ed evidentemente il vizio non lo aveva perso.

Un uomo di cinquantuno anni, pregiudicato e residente in provincia di Varese, è stato arrestato martedì dai carabinieri del Radiomobile a San Giorgio su Legnano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Le strade del 51enne e dei militari si sono incrociate in via Piacenza, dove l'attenzione degli uomini dell'arma è stata attirata da un furgoncino per il trasporto disabili che, alla vista della "gazzella", aveva cambiato direzione per poi accelerare nel tentativo di fuggire. Una volta raggiunto e bloccato il mezzo, i carabinieri hanno scoperto che alla guida c'era il 51enne, impiegato in una cooperativa nella quale stava scontando l'affidamento in prova ai servizi sociali per una precedente condanna.

Nel furgoncino - che veniva guidato ogni giorno dall'uomo - i militari hanno trovato una normalissima borsa della spesa al cui interno erano però nascosti dieci panetti di hashish per un peso complessivo di cinque chili. A quel punto, il 51enne è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio.



Foto - La droga sequestrata