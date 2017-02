Donna trovata morta in casa: con lei c'era un parente anziano in stato confusionale

Una donna di 58 anni è stata trovata senza vita in casa a Legnano, in un appartamento del centro, zona corso Magenta, sabato.

A dare l'allarme alcuni vicini di casa che da giorni non avevano più notizie della signora, particolarmente conosciuta. Così sono state allertate le forze dell'ordine.

In casa sono intervenuti gli agenti della locale insieme ai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell'abitazione. All'interno è stata trovata la donna, senza vita, probabilmente morta per un malore. Con lei c'era un parente 89enne, completamente in stato confusionale, che inizialmente non è riuscito a spiegarsi.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale. Sul posto anche la Scientifica e i carabinieri della Compagnia di Legnano, per ricostruire l'accaduto. E' probabile che l'uomo, andato a trovare la signora, e dopo averla vista senza vita, sia rimasto sotto choc incapace di agire e avvertire qualcuno.