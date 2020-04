Legnano, condannato a due anni di reclusione l'ex sindaco della Lega Fratus

È stato condannato in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio l'ex sindaco di Legnano Giambattista Fratus (Lega) a processo con l'accusa di aver turbato i bandi per la nomina di alcuni ruoli dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate, oltre che per corruzione elettorale. La sentenza è arrivata nella mattinata di lunedì 20 aprile al termine di un processo con rito immediato.

I giudici hanno commiato una pena di due anni e due mesi all'ex primo cittadino, oltre a una multa di 400 euro. Condannati in concorso per turbativa di gara anche l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi (2 anni) e l'ex assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini (1 anno e tre mesi), anche loro coinvolti nell'inchiesta "Piazza Pulita" coordinata dal pm Nadia Calcaterra. Tutti i tre politici locali hanno dichiarato che ricorreranno in appello.

L'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi per Fratus e Cozzi, tre anni per l'assessore Lazzarini. Gli avvocati dei tre politici, invece, avevano chiesto l'assoluzione degli imputati. A Maggio, invece, partirà la costola del procedimento madre e che riguarda le posizioni degli indagati che il pm aveva stralciato.