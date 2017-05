Carabinieri lo fermano per un controllo, lui nasconde 2.500 euro di coca: arrestato

Aveva cinquanta grammi di cocaina in macchina: è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella giornata di martedì a Legnano; nei guai un cittadino extracomunitario di 37 anni, come riportato in una nota diffusa dall'Arma.

Quando l'uomo è stato fermato per un controllo stradale ed è subito apparso nervoso, atteggiamento che ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire le verifiche passando al setaccio la sua automobile. Durante la perquisizione è stata trovata la cocaina, nascosta nell'abitacolo. Successivamente i militari sono andati nel suo appartamento, vicino a Legnano, dove hanno trovato "ingenti somme di denaro in euro e dollari", si legge nel comunicato dei militari.

Per il 37enne sono scattate le manette, nella mattinata di mercoledì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Busto Arsizio.