Beccato con un tir carico con oltre cinquemila chili di rame rubato: nei guai un 46enne

Viaggiava a bordo di un autocarro sovraccarico di 'merce', tanto da insospettire i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, che lo hanno subito fermato.

Il posto di blocco improvvisato in via Cadorna, a Legnano (Milano), ha colto nel segno. Il carico del camion - composto da scossaline e cavi in rame - è senza dubbio di provenienza furtiva d l’autista non è stato in grado di indicare la provenienza. Tutto il materiale, quantificato in cinquemila e trecento chili, il cui valore sul mercato illegale è stimato in circa quindicimila euro, è stato sottoposto a sequestro.

Proseguono gli accertamenti per risalire alla provenienza del carico ma intanto i militari hanno denunciato in stato di libertà l'uomo, un quarantaseienne italiano, già noto alla giustizia, ritenuto responsabile di ricettazione