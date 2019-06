In quattro picchiano padre e figlio per aver sporcato una camicia di sangue: arrestati

Picchiano a sangue padre e figlio. Cinque contro due. Senza pietà. Costringendoli ad andare fuori di casa per prelevare 300 euro da dare come 'risarcimento' a uno di loro. A quanto pare, infatti, uno degli aggressori li pretendeva dopo che una sua camicia era rimasta macchiata di sangue durante una precedente lite avvenuta il 14 giugno in un locale.

L'aggressione a Cerro Maggiore

Sono stati arrestati in quattro - uno è stato solo denunciato - dopo che un altro ragazzo, figlio e fratello delle vittime, ha chiamato i carabinieri.

Nottata da film dell'orrore, quella tra domenica e martedì, per una famiglia a Cerro Maggiore, nel Milanese. Stando a quanto ricostruito dai militari che sono riusciti a fermare i responsabili.

Il quartetto, ora in carcere a Busto Arsizio, avrebbe fatto il blitz nell'abitazione della famiglia con l'intento di dare loro una 'lezione'. Alla fine dell'assalto, padre e figlio finiranno in ospedale con varie contusioni giudicate guaribili in cinque giorni.