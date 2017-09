Nota la pattuglia dei carabinieri e cerca di disfarsi dell'hasish: arrestato baby pusher

Aveva con sé cento grammi di hashish e quando ha visto i carabinieri ha tentato di disfarsene. Risultato? È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di martedì a Cerro Maggiore, nel milanese; nei guai un baby pusher minorenne.

Il giovane — come riportato in una nota diffusa dalla compagnia di Legnano — era seduto sul sedile del passeggero di un'auto e quando ha notato una pattuglia ha gettato un sacchetto dal finestrino. L'involucro è stato recuperato dai militari e all'interno è stato trovato un etto di hashish suddiviso in dosi. Sono scattati gli accertamenti e la perquisizione a casa del giovane dove è stato trovato un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e una somma di denaro "verosimile provento dell’attività di spaccio", precisano gli investigatori.

Per lui sono scattate le manette: dichiarato in stato di arresto è stato accompagnato nell'istituto per minori Cesare Beccaria di Milano, a disposizione del tribunale.