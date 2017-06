Inseguimento nella notte a Cerro Maggiore: fermato un uomo con cocaina e soldi

Era in macchina insieme a un conoscente e aveva in tasca alcune dosi di cocaina, quando i carabinieri hanno tentato di fermarli è nato un inseguimento. L'epilogo? Un cittadino marocchino arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una macchina ancora ricercata.

Tutto è successo nella notte tra giovedì e venerdì 30 giugno sulla strada che collega Cantalupo a Cerro Maggiore, nel milanese. In quel tratto i militari della compagnia di Legnano hanno notato una Ford Mondeo grigia con due persone a bordo. Appena hanno tentato di fermarli l'auto ha aumentato l'andatura, venendo però rallentata dai dossi e dalle rotonde che hanno consentito ai militari di avvicinarsi sensibilmente. Vicino a Cerro Maggiore la Ford ha rallentato bruscamente e un uomo si è scaraventato fuori dall'abitacolo inziando a scappare per i campi.

Non ha fatto molta strada: è stato fermato dopo poche centinaia di metri. Niente da fare per l'automobile che è ancora ricercata. Addosso gli sono state trovate tre dosi di cocaina e tre banconote da venti euro.