Palio di Legnano, drammatico incidente alle prove: due fantini feriti, un cavallo "ucciso"

Due fantini in ospedale, uno con problemi a costole e polmone e un altro con una frattura alla tibia. E un cavallo soppresso per la gravita delle ferite.

Giornata drammatica quella di sabato a Legnano, teatro della prova generale in vista del classico Palio che si terrà domenica 27 maggio.

Durante la seconda corsa delle otto in programma, infatti, il cavallo montato dal fantino Dino Pes ha avuto un cedimento alle zampe anteriori ed è crollato a terra sulla pista del centro ippico La Stella. Nella caduta inevitabilmente sono stati coinvolti anche i cavalli che arrivavano dalle retrovie, in particolare quelli di Martin Ballesteros e Gavino Sanna.

Ad avere la peggio nell'incidente sono stati proprio Pes - finito in ospedale con danni alle costole e a un polmone - e Sanna, che sembra abbia riportato la rottura della tibia.

Per il cavallo di Pes, invece, non c'è stato nulla da fare. Dopo essere stato soccorso e caricato in ambulanza - secondo quanto riferito dalla Lav - l'animale è stato soppresso perché aveva ferite troppo gravi.

"La vita di questo cavallo pesa sulle coscienze di tutti - l'attacco dell'associazione anti vivisezione che ha denunciato i fatti -. Pesa sulle amministrazioni comunali che continuano a far svolgere queste manifestazioni, sui fantini che partecipano per i premi in denaro, e su un pubblico che non è assolutamente dalla parte dei cavalli e che andrà a vedere il Palio di Legnano, che in passato ha già visto abbattere e morire il cavallo Balosso, senza rendersi conto di quello che c’è dietro queste manifestazioni".

"In relazione alla tragica morte di questo cavallo - hanno concluso gli animalisti - si potrebbe configurare il reato previsto dall’articolo 544 bis del codice penale, secondo cui «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni», nonché il reato previsto dall’articolo 544 ter del codice penale sul maltrattamento di animali".

Foto - La ferita riportata dal cavallo durante la caduta