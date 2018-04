Si scambiano un borsone con 50mila euro di hashish: bloccati e arrestati dalla finanza

Avevano 5kg di hashish in un borsone e se lo stavano passando in un parcheggio di Castellanza. L'epilogo? Le manette. È il risultato di un'operazione messa a segno nei giorni scorsi dai baschi verdi della guardia di finanza di Malpensa. La notizia è stata resa nota dalle fiamme gialle con un comunicato.

I militari, durante un servizio di contrasto ai traffici illeciti, hanno notato alcuni giovani che si aggiravano con fare sospetto. Sono intervenuti quando si sono scambiati un borsone al cui interno, durante la perquisizione, sono stati trovati 5kg di hashish. Successivamente sono state passate al setaccio le abitazioni dei due dove, grazie alle unità cinofile, sono stati trovati altri 59 grammi di hashish e poco meno di un grammo di cocaina. Non solo: sono stati trovati quasi mille euro in contanti "probabile provento dell'attività di spaccio", scrivono i finanzieri in una nota.

Entrambi sono stati arrestati e ristretti nella casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.