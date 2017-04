Violentò la compagna, arrestato elettricista di 45 anni: deve scontare 4 anni di carcere

Cinque anni fa violentò la compagna. I due stavano attraversando un momento di crisi e lui l'aveva costretta a sottostare alle sue richieste sessuali. Tutto accadde nella loro abitazione di Genova.

Quando la donna riuscì a fuggire corse a denunciare le angherie subite e nei giorni scorsi l'iter processuale ha fatto il suo corso. Risultato? Quattro anni di reclusione per lui, elettricista di 45 anni. Nella giornata di lunedì 3 aprile i carabinieri della compagnia di Legnano lo hanno rintracciato e arrestato a Castano Primo, comune in provincia di Milano in cui si era trasferito.