Nascondono 300mila euro di hashish tra le valigie nel box di casa: arrestati dai carabinieri

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa con cui i carabinieri della compagnia di Rho hanno arrestato due persone — un 29enne marocchino e un 32enne palestinese, entrambi incensurati — che nascondevano 60 chili di hashish all'interno di un box di Castano Primo, nel milanese. È successo nella giornata di venerdì 14 luglio, come riportato in una nota diramata dal comando provinciale dei carabinieri.

Castano Primo, nascondono 60 kg di droga nel box: arrestati

I militari sono arrivati ai due analizzando "il circuito relazionale dei pusher arrestati nell'ultimo periodo", viene precisato in una nota. Durante il blitz nell'appartamento sono stati trovati alcuni grammi di hashish, mille euro in contanti, svariati telefoni cellulari, nonché bilancini e materiali per il confezionamento della droga.

Successivamente è stato passato sotto la lente d'ingrandimento anche il box, dove, all'interno di 2 valigie, sono stati trovati 62 panetti di hashish per un peso complessivo di 60 kg. Il denaro e la droga sono stati posti in sequestro, mentre i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un sequestro monstre, se la droga avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 300mila euro.