Castano, automobile finisce nel canale Villoresi: vigili del fuoco al lavoro | Foto

Nel pomeriggio di lunedì 19 giugno un'automobile è finita nel canale Villoresi nei pressi di via Gallarate a Castano Primo, nel milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.51, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento sembrava che ci fosse una persona intrappolata all'interno dell'abitacolo e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, dopo aver appurato che nel mezzo non ci fosse nessuno, hanno iniziato le operazioni di recupero.

Non è ancora chiaro come l'automobile sia finita dentro al canale di irrigazione. Un incidente simile era avvenuto a marzo a Turbigo, fortunatamente anche in quel caso non ci furono né morti né feriti.