Braccato mentre rincasava: nascondeva 50 grammi di cocaina in camera da letto

Aveva in tasca un grammo e mezzo di cocaina e ne nascondeva altri cinquanta tra le mura di casa. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nei giorni scorsi a Casorezzo, nei guai un cittadino romeno di 38 anni, incensurato.

I carabinieri della compagnia di Legnano — come riportato in una nota — erano sulle sue tracce da alcuni giorni e lo hanno arrestato dopo una mattinata di pedinamento. Il 40enne è stato bloccato sull'uscio di casa e durante la perquisizione personale è stato scoperto con un grammo di coca in tasca, nel suo appartamento ne sono stati trovati altri 50 e mezzo etto di mannite (sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente).

Non solo: i militari hanno trovato anche diverso materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Il tutto era nascosto nella sua camera da letto in un doppio fondo alla base dell’armadio. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale di Milano.