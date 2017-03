Minacciano le cassiere del supermercato con un coltello e scappano con il bottino: 500 euro

Nella mattinata di lunedì 20 marzo due malviventi con il volto coperto e armati di coltello hanno rapinato il supermercato Sigma di via Garibaldi a Canegrate, nel milanese.

Secondo le prime informazioni il fatto è avvenuto intorno alle 12, i malviventi sono entrati nel supermercato e si sono diretti verso le casse dove hanno minacciato le cassiere con una lama. Successivamente si sono fatti consegnare l'incasso (500 euro) e sono scappati, forse a bordo di un'automobile con alla guida un terzo complice.

È la quinta rapina fotocopia in un mese. Nei giorni scorsi due malviventi avevano messo a segno rapine nei supermercati Gigante, Tigros e Coop e ancora Gigante, non è escluso che i rapinatori siano sempre gli stessi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti per i rilievi.