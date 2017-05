Corre nel parcheggio del centro sportivo: bambina di 7 anni travolta da un'automobile

Una bambina di 7 anni è stata travolta da un'automobile nel tardo pomeriggio di giovedì 11 maggio nel parcheggio del centro sportivo comunale di via Terni a Canegrate, nel milanese.

Secondo quanto ricostruito la bimba è sfuggita per pochi attimi al controllo dei parenti finendo sotto un'automobile di passaggio. In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente non era in pericolo di vita: è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Legnano.