Cane azzannato e ucciso in strada da un pit bull, ferita e ricoverata la sua padrona

Un Golden Retriever morto e una donna di 49 anni ricoverata all'ospedale. È il bilancio di un'aggressione avvenuta nella mattinata di lunedì 8 ottobre in via Torino a Legnano dove un pit bull ha prima azzannato e ucciso un cane per poi fare del male alla sua padrona.

Tutto è accaduto un minuto prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il pit bull, senza guinzaglio e museruola, ha rincorso il golden retriver che stava passeggiando in strada con la sua padrona, come riferito dal marito della 49enne a LegnanoNews. Dopo aver aggredito e ucciso l'animale il pit bull si è scagliato contro la donna, per poi essere allontanato.

In un primo momento le condizioni della 49enne erano apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. La donna è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio cittadino in codice verde ed è stata ricoverata per una ferita alla mano e alcune contusioni sul corpo. Per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Legnano.