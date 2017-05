Lanciano escrementi umani sulle automobili, due casi a Legnano: l'ira dei residenti | Foto

Deiezioni umane su parabrezza e carrozzeria delle automobili. Succede a Legnano, provincia di Milano, dove alcuni residenti hanno denunciato quanto accaduto sulla pagina Facebook «Questa è Legnano - Quella vera».

«Questo è quello che c'era su alcune macchine domenica mattina in via Roma — ha scritto una cittadina all'amministratore della Fanpage —. Sulla mia si sono puliti solo le mani, e mi veniva il vomito, non oso immaginare la proprietaria di questa macchina». «A me l' hanno tirata sulla macchina mentre andavo in giro (probabilmente da un balcone) in zona San Paolo circa un mese fa», ha aggiunto nei commenti un secondo cittadino.

Secondo quanto ricostruito gli episodi sarebbero almeno due e in due diverse zone della città. Per il momento non c'è ancora un responsabile.