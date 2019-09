Ritrovata dopo due giorni Kom, la mamma che era scomparsa nel nulla da Busto Garolfo

È stata trovata in stato confusionale a Origgio (Varese) nella serata di lunedì 2 settembre Kom, la 40enne di origini indiane che era scomparsa dalle sabato 31 agosto. La donna, madre di due figli di 13 e 16 anni, è stata rintracciata dai carabinieri della compagnia di Saronno mentre vagava senza meta. Fortunatamente sta bene e dopo gli accertamenti in ospedale ha potuto riabbracciare i suoi cari.

Kom, in Italia da pochi mesi, era uscita in sella alla sua mountain-bike per una passeggiata lungo il canale Villoresi. Forse a causa della non perfetta conoscenza della zona si è persa. L'allarme è scattato sabato sera quando il marito non l'ha vista rientrare e si è rivolta al sindaco del paese che ha avvertito i carabinieri e sono scattate le ricerche. I carabinieri avevano perlustrato la zona attorno al paese, senza trovare alcuna traccia. Poi sono arrivate le segnalazioni: la prima a Samarate, poi a Saronno e infine a Origgio, dove è stata trovata dai militari.