Si cala dal balcone dopo un colpo in un appartamento: arrestato dai carabinieri

Aveva in tasca poco più di cento euro e diversi monili d'oro: refurtiva di un colpo in un appartamento di Busto Garolfo. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto. È successo nel pomeriggio di domenica, nei guai un italiano di 38 anni.

I militari — come riportato in una nota — sono intervenuti dopo che un cittadino ha segnalato a una pattuglia di aver visto due uomini scavalcare una recinzione e raggiungere una abitazione. Raggiunta la palazzina, i carabinieri hanno bloccato un italiano di 38 anni che si stava calando dal balcone del primo piano; nulla da fare per il complice che, invece, è riuscito a scappare calandosi da una finestra sul retro dell'immobile.

Addosso al 38enne è stata trovata la refurtiva e diversi arnesi atti allo scasso. Per lui sono scattate le manette ed è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Busto Arsizio.