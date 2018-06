Parabiago, ragazzo di 20 anni preso a bottigliate in faccia dopo una lite in strada

Ha preso una bottiglia di vetro e gliel'ha spaccata in faccia. L'epilogo? Un ragazzo di 20 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano con lesioni al volto e alla mano e un cittadino marocchino di 36 anni, pregiudicato, denunciato per lesioni personali. È successo a Parabiago nella notte tra sabato e domenica, come riportato in un comunicato dei carabinieri della compagnia di Legnano.

Tutto è accaduto intorno alla una del mattino in via Brisa, vicino alla biblioteca comunale, dove i due sono prima venuti alle mani per futili motivi. Il 36enne ha quindi impugnato una bottiglia di birra vuota e si è scagliato contro il 20enne.

Il 20enne ha riportato diverse ferite al volto e alla mano ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Mentre per il 36enne è stato accompagnato in caserma e denunciato.