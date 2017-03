Biver Banca: è operativa la nuova filiale Più a Legnano

A Legnano c’è una nuova Banca: Biver Banca ha infatti aperto una nuova Filiale Più in Corso Italia22.

Biver Banca, con sede a Biella, trae le sue origini dall’unione delle storiche Casse di Risparmio di Biella e di Vercelli, banche da oltre centocinquant’anni; dal 2012 fa parte del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, composto da Banca di Asti, capogruppo, Biver Banca e Pitagora, società specializzata nei finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Si tratta di un Gruppo Bancario che ha saputo cogliere negli ultimi anni, nonostante il perdurare della crisi economica, tutte le opportunità di crescita e di sviluppo. Alcuni numeri: oltre 450 mila clienti, serviti da 1860 persone in 250 filiali bancarie distribuite capillarmente in Piemonte e in Lombardia, Valle D’Aosta, Liguria e nelle oltre 70 filiali Pitagora su tutto il territorio nazionale..

I dati del progetto di bilancio consolidato 2016 attestano il quadro di solidità delle aziende del gruppo: gli indici di patrimonializzazione CET 1 ratio consolidato, pari al 12,93% e Total Capital Ratio consolidato pari al 15,79%, sono tra i più elevati del sistema bancario e ampiamente superiori ai requisiti minimi regolamentari; la raccolta complessiva è pari 16.280 milioni di Euro, i crediti netti a clientela sono pari 6.901 milioni di Euro interamente rappresentati da impieghi economici a sostegno di famiglie e imprese. L’utile netto consolidato è pari 24,3 milioni di euro.

A livello individuale Biver Banca presenta numeri di tutto rispetto: CET 1 Ratio e Total Capital Ratio: 20,85%; raccolta globale: 5.570 milioni di Euro; impieghi economici a clientela: 1.677 milioni di Euro; utile netto: 11,1 milioni di Euro.

“Biver Banca fa parte di un gruppo in forte crescita: stiamo riorganizzando la rete di vendita che prevede l’apertura di numerose nuove filiali, come quella di Legnano, insieme a Trecate e Abbiategrasso, per citare le ultime in ordine di tempo.”- afferma Massimo Mossino, direttore generale di Biver Banca- “Negli ultimi 5 anni abbiamo assunto a livello di gruppo 290 giovani ed è in corso una selezione per 45 nuove assunzioni nei prossimi mesi.”

Alessandra Grassi, direttore della Filiale Più di Legnano, insieme ai suoi collaboratori Alberto Garavaglia e Silvia Guenzi sono a disposizione per accogliere tutte le persone interessate a visitare e scoprire le possibilità che offre la nuova filiale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 13:20 e dalle 14:30 alle 15:50, in Corso Italia, 22 a Legnano (MI) – Tel. 0331 442515 – email legnano@biverbanca.it.

La nuova filiale di Legnano merita una visita: il nuovo concept delle filiali Biver Banca è il frutto di una attenta analisi delle esigenze della clientela dalla quale è scaturita l’opportunità di porre il cliente al centro dell’attenzione per interpretarne al meglio le esigenze, offrirgli un miglior livello di servizio e un’esperienza positiva all’interno della filiale.

I progettisti della banca hanno operato una trasformazione radicale per rendere i locali accoglienti e confortevoli; è dotata di uno sportello automatico per effettuare le operazioni di prelievo, versamento e pagamento, con rapidità e semplicità, anche in orario di chiusura. E’ infatti disponibile per i clienti delle banche del gruppo l’Area Più Veloce, operativa 24 ore, il cui accesso è regolato dalla carta di debito (Bancomat), a tutela della sicurezza dei clienti.

La possibilità di effettuare le più frequenti operazioni bancarie in totale autonomia e a qualunque ora del giorno e della notte consente ai clienti di ridurre i tempi di attesa e beneficiare di una consulenza personalizzata da parte del personale della filiale.

“Il nostro interesse per questo territorio è dimostrato dalla scelta di aprire proprio a Legnano la nostra Filiale Più - afferma, Lella Andorno, Responsabile di Area di Biver Banca – un forte investimento che siamo confidenti, porterà benefici reciproci ai clienti, al personale della banca e al territorio.

L’apertura di nuove filiali tecnologiche, l’innovazione degli strumenti di relazione con i clienti, anche a distanza, come il servizio di internet banking utilizzabile da tutti i computers, smartphone e tablet anche attraverso app , sono segnali di una banca sana e vitale che grazie a una gestione rigorosa di sviluppo e controllo dei costi, sa produrre utili anche in periodi di forte crisi economica.

Abbiamo scelto di crescere e di costruire il nostro futuro poggiando su solide basi – prosegue Massimo Mossino,– Ci differenziamo dai concorrenti non solo per il servizio che offriamo ai nostri clienti e ai territori in cui operiamo, ma soprattutto per la solidità della nostra Banca e del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

