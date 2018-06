Legnano, scoperto il box delle biciclette rubate: ora i poliziotti cercano i proprietari

Un motorino e cinque bici rubate: quattro mountain bike e una da passeggio. È quanto hanno trovato nella mattinata di martedì 12 giugno gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Legnano in un garage della cittadina alle porte di Milano.

I poliziotti sono andati quasi a colpo sicuro: dopo alcune segnalazioni si sono recati in un'abitazione, luogo di andirivieni di diversi cittadini irregolari in Italia. Durante la visita i poliziotti hanno scoperto il "parco mezzi".

Tutti i veicoli sono stati sequestrati, mentre per la proprietaria dell'abitazione — che non ha saputo dare spiegazioni plausibili — è stata denunciata per ricettazione. Le biciclette e lo scooter sono stati presi in custodia dalla polizia locale di Legnano che li ha trasportati nel commissariato di via Gilardelli dove sono visionabili su appuntamento dai legittimi proprietari che ne hanno denunciato il furto.