Nasce in strada mentre la mamma sta andando in ospedale

Aveva veramente troppa fretta di venire al mondo e non è riuscita ad aspettare che la mamma fosse in sala parto, anzi: ha deciso di nascere cinquecento metri prima dell'ospedale. Una storia a lieto fine quella avvenuta nella mattinata di lunedì 31 luglio a Legnano, nel milanese. È successo intorno alle 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Legnano, mamma partorisce in strada

La mamma — una donna di 36 anni — si stava recando al pronto soccorso insieme ad alcuni parenti quando la bimba ha deciso di nascere. La macchina si è fermata in via Papa Giovanni Paolo II, poche centinaia di metri dal nosocomio e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Tutto è andato bene, nonostante l'insolita sala parto.

Dopo essere venuta al mondo la piccola è stata accompagnata al vicino pronto soccorso dove è stata visitata dai medici. Anche la neomama è stata accompaganta al nosocomio per gli accertamenti e le visite del caso, fortunatamente entrambe stanno bene.