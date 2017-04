Ragazza chiusa per errore dal custode nei bagni della stazione: arrivano i pompieri

È rimasta chiusa nei bagni della stazione e per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Brutta disavventura nella serata di meroledì 12 aprile per una ragazza che stava utilizzando i servizi igienici della stazione di Legnano, nel milanese.

Tutta colpa dell'addetto alle pulizie che – come sempre – intorno alle 21 ha chiuso a chiave le toilette, operazione che viene effettuata per evitare che le strutture vengano prese di mira dai vandali. L'uomo non si è reso conto della presenza della ragazza che, rimasta chiusa nei bagni, ha iniziato a picchiare sulla porta e a urlare.

Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la ragazza dopo quasi trenta minuti di sequestro forzato.