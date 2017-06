Pregiudicato rivernicia un'auto rubata nel box di casa con le bombolette: denunciato

Con quattro bombolette spray rosse ha dipinto un'auto rubata nel box di casa: voleva camuffarla per renderla irriconoscibile. Non ce l'ha fatta e per lui è scattata una denuncia per ricettazione. È successo nei giorni scorsi a Legnano, nei guai un pregiudicato italiano di 38 anni. La notizia è stata resa nota dall'Arma con una nota.

Il maldestro 38enne è stato sorpreso dai militari mentre stava uscendo dalla rampa del box con una Volkswagen Polo senza targhe e con una carrozzeria a dir poco vistosa. È scattato un controllo durante il quale è emerso che l'automobile era stata rubata nel pomeriggio di giovedì 22 giugno in via Barbara Melzi a Legnano. Non solo: poco prima aveva verniciato artigianalmente cofano, portellone e parte del cruscotto con quattro bombolette spray, ritrovate nel box insieme alle targhe.

Per lui è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione, l'automobile — camuffata in malo modo — è stata restituita al proprietario.