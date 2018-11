Si "tradisce" da solo a un posto di blocco e i carabinieri scoprono la "coca": arrestato

Alla vista della paletta è diventato nervoso e preoccupato. E poco dopo i militari hanno capito perché.

Un ragazzo di ventidue anni, un giovane italiano, è stato arrestato domenica sera a San Vittore Olona con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I guai per lui sono iniziati quando una pattuglia lo ha fermato a un normalissimo posto di blocco.

"Attirati" dall'atteggiamento sospetto e preoccupato del 22enne, i carabinieri hanno deciso di perquisirlo e lo hanno così trovato in possesso di sei involucri di cocaina, per un peso totale di circa dieci grammi. A casa sua i militari hanno poi trovato altri ottanta grammi di coca, una dose di hashish, 500 euro - molto probabilmente guadagnati proprio spacciando - e tutto il materiale necessario per preparare la droga.

A quel punto il ragazzo è stato arrestato. Lunedì mattina è stato processato per direttissima.