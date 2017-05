Ricercato da due anni, va in banca per ritirare la pensione: arrestato dai carabinieri

Era stato condannato a quattro anni di carcere per un fallimento fraudolento, ma si era trasferito all'estero e aveva evitato il carcere. Quando è tornato in Italia per ritirare la pensione è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Legnano. È successo giovedì 18 maggio nel castanese, in provincia di Milano.

Protagonista del fatto — come riportato in una nota dell'Arma — un uomo di 70 anni. L'anziano si era recato in banca per ritirare la pensione e proprio fuori dall'istituto di credito lo hanno fermato i militari. Dopo gli accertamenti è stato accompagnato nel carcere di Busto Arsizio.