Prima di darsi alla macchia torna a casa per salutare la madre: latitante arrestato

È stato arrestato nella serata di mercoledì a Canegrate uno dei latitanti che erano riusciti a sfuggire all'operazione "Tavoletta" messa a segno martedì 20 giugno dai carabinieri di Trento. Si tratta di un uomo di 26 anni descritto dagli investigatori come uno "dei principali fiancheggiatori del Capo di una delle tre bande", si legge in una nota diramata dall'Arma.

L'uomo viveva a Bergamo, ma nella mattinata del 20 giugno, quando sono state eseguite le trentacinque misure cautelari, non è stato trovato nell'abitazione e, avvisato del trambusto, aveva fatto perdere le proprie tracce. Erano scattate le attività di ricerca sul territorio nazionale, e in particolare i carabinieri di Legnano, informati, hanno attivato ogni tipo di fonte informativa e scandagliato la vita del pregiudicato, noto nell'Altomilanese.

I militari lo hanno stanato nella sua vecchia abitazione dove era passato passato a salutare la madre e i suoi due figli. Lì era arrivato dopo aver passato una notte in albergo e con ogni probabilità stava per organizzare la sua fuga. Pensava di essere riuscito a scappare, ma i suoi piani hanno iniziato a incrinarsi intorno alle 18 quando è stato visto entrare nella villetta. Le forze dell'ordine hanno accerchiato l'abitazione e dopo due ore di osservazione è scattato il blitz, mentre il 26enne era a cena con la famiglia. Davanti ai carabinieri non ha opposto resistenza, ha preso la sua borsa, già preparata per partire, e ha seguito i militari. Prima di uscire un’ultima richiesta, poter salutare i suoi bambini. Lo ha fatto mentre questi dormivano. Dopo le notifiche del provvedimento è stato trasportato alla Casa Circondariale di Piacenza, su disposizione del Magistrato inquirente.