Legnano, arrestato un pensionato: in auto tre chili e mezzo di cocaina, nel garage una pistola

Quando è andato in quel palazzo dove aveva preso in affitto un box ha trovato i militari ad attenderlo. E per lui, senza nessuna via di scampo, sono scattate le manette.

Un uomo di sessantasette anni, un pensionato italiano pregiudicato, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Gli investigatori lo hanno bloccato verso le 19 sotto un condominio del centro di Legnano, dove erano intervenuti dopo le telefonate di alcuni residenti che avevano visto strani movimenti fuori dal palazzo.

Gli abitanti dell'edificio, infatti, avevano notato un uomo posare qualcosa nella cassetta dell'estintore e subito dopo una seconda persona avvicinarsi alla stessa cassetta per prendere qualcosa e andare via. A quel punto, i carabinieri si sono appostati in strada e quando hanno visto arrivare una Citroen nera hanno deciso di fermarla.

Alla guida i militari hanno trovato proprio il pensionato, che vive a Cologno ma non in quel condomino. Alla pattuglia è bastato perquisire velocemente la macchina per trovare sotto il sedile del lato guida tre panetti di cocaina per un peso totale di tre chili e trecento grammi. A mettere ulteriormente nei guai il 67enne ci ha pensato uno dei residenti del palazzo, che si è avvicinato ai carabinieri e ha spiegato loro di aver dato in affitto all'uomo un box in quel condominio.

Nel garage i carabinieri hanno scoperto una pistola Manurhin Pp calibro 7.65. Gli investigatori stanno ora cercando di capire da dove provenga l'arma, che ha ancora la matricola leggibile. Il pensionato è invece finito in carcere.

La stessa sorte, sempre nella serata di giovedì, è toccata a un agente immobiliare di cinquanta anni. Nel suo garage a Cologno i militari hanno trovato droga, due pistole e quasi diecimila euro in contanti.

Foto - Droga, pistola e soldi sequestrati