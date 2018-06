Lei adescava gli uomini e li portava a casa per fare sesso, lui li rapinava: coppia arrestata

Lei, bella e spigliata, usava i suoi modi - evidentemente convincenti - per portare le vittime nella "tana". Lui, soltanto a quel punto, interveniva e faceva il "lavoro sporco".

Una donna e un uomo di Legnano, entrambi di quarantacinque anni ed entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina.

Il colpo per cui sono finiti in manette è avvenuto a febbraio scorso, quando la signora della coppia aveva adescato un impiegato in un bar di Milano e lo aveva convinto - con promesse facili da immaginare - a seguirlo a casa sua per trascorrere del tempo insieme.

Una volta nell'appartamento, però, stando a quanto accertato dagli investigatori, la vittima era stata narcotizzata e derubata del bancomat dal 45enne, che era poi andato a prelevare. Quando si era risvegliato e si era accorto del furto subito, l'uomo aveva contattato i carabinieri, che hanno raccolto tutti gli elementi per incastrare la coppia e nei giorni scorsi hanno ottenuto le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Non è la prima volta, tra l'altro, che i due finiscono dietro le sbarre. A gennaio, infatti, avevano colpito una prima volta e sempre i militari li avevano arrestati.

Allora nella loro trappola era caduto un 38enne che aveva incontrato la ladra - che in quel caso si era finta una escort - a casa sua. La donna gli aveva chiesto di chiudersi in bagno fingendo che fosse improvvisamente arrivato suo marito - proprio il 45enne - e insieme al complice aveva fatto sparire il portafogli della vittima con all'interno 650 euro in contanti.

I due erano stati fermati poco dopo in strada a Legnano ed erano finiti a San Vittore. Dove adesso sono tornati.