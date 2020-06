Anatroccoli 'a passeggio' in centro a Legnano: salvati dalla polizia locale

Dei pulcini di germano reale 'in giro', da soli, in centro città. È accaduto lunedì 8 giungo a Legnano, in via Milano, dove in soccorso degli anatroccoli sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Dopo averli avvicinati, la pattuglia è riuscita a prenderli e portarli in auto al Parco Castello, per poi liberarli.

Dopo un po' i piccoli di anatra sono tornati a nuotare insieme agli altri esemplari adulti che vivono nella area.