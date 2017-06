Urla Allah Akbar e aggredisce i poliziotti

Prima ha urlato "Allah Akbar", poi ha aggredito i poliziotti cercando di scappare con 154 grammi di cocaina e duemila euro che aveva in tasca. Non ce l'ha fatta e per lui sono scattate le manette. È successo nella mattinata di lunedì 12 giugno a Legnano, come riportato in una nota diramata dal 113. Protagonista del fatto un cittadino tunisino 31 anni con numerosi precedenti penali e con il permesso di soggiorno scaduto. Secondo quanto emerso non c'era alcuna finalità terroristica.

Quando le volanti sono intervenute — intorno alle 6.50 — hanno trovato un uomo privo di scarpe e a torso nudo. A quel punto, i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare cosa avesse in tasca e lui li ha aggrediti a mani nude al grido di "Allah Akbar". È scattata una colluttazione durante la quale gli agenti hanno utilizzato anche lo spray al peproncino.

Una volta immobilizzato è stato perquisito, nelle tasche sono stati trovati i contanti e la droga e per lui è scattato l'arresto, convalidato dal pm di turno. I poliziotti, invece, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso: i medici hanno diagnosticato loro diverse contusioni per un totale di sette giorni di prognosi.